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Сегодня, 12:06

Ибрагимович: «Когда забиваю гол, мне хочется насладиться моментом со всеми болельщиками»

Мария Гусева
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своем ритуале после забитого гола.

«Когда ты забиваешь гол, что-то проходит через твое тело. Хочется насладиться моментом вместе со всеми болельщиками. Я нахожу точку для внимания, ребенка, человека на трибунах, концентрируюсь на нем и проявляю свои эмоции. У меня нет запланированных действий, все происходит спонтанно. Я бы хотел обнять всех, но немного сложно обнять 80 тысяч человек», — цитирует Stasera a Milano Ибрагимовича.

В текущем сезоне 41-летний швед не провел ни одного матча из-за восстановления после операции. Его возвращение ожидается в январе 2023 года.

«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, набрав 33 очка в 15 матчах.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
серия А
0
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