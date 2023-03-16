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Италия

Сегодня, 14:35

Форвард «Наполи» Осимхен назвал себя одним из лучших нападающих мира

Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен оценил свой текущий уровень и рассказал, когда будет принимать решение о своем будущем.

«Я считаю, что сейчас я один из лучших нападающих мира. Для меня большая честь, когда соперники так хвалят меня, но я все еще могу развиваться.

Не знаю, что ждет меня в будущем. В конце сезона я буду обсуждать это со своими агентами. Я невероятно благодарен «Наполи», поэтому мы вместе найдем лучшее решение", — приводит слова Осимхена журналист Альфердо Педулла.

24-летний нигериец является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша серии А. На его счету 19 мячей в 22 встречах. Контракт форварда с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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