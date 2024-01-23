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Италия

Сегодня, 18:44

форвард «Наполи» Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру

Виктория Кравченко
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Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру. Название нового клуба он не назвал, однако отметил, что хочет завершить сезон в итальянской команде на мажорной ноте.

«Я знаю, что хочу сделать, какой следующий шаг я хочу предпринять. В моих планах все предельно ясно».

Я думаю, что 60 процентов людей упоминают слухи обо мне, связанные с переходом в Премьер-лигу в следующем сезоне... Это один из самых сильных чемпионатов в мире, конечно.

Я хочу завершить сезон с «Наполи» на мажорной ноте... А потом я расскажу о том, какое решение принял», — сказал Осимхен в эфире программы Morning Footy на CBS Sports Golazo.

В этом сезоне Осимхен отметился 8 голами и 3 результативными передачами в 18 матчах во всех турнирах.

На данный момент игрок выступает за сборную Нигерии на Кубке африканских наций. Его команда вышла в 1/8 финала.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
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