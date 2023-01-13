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Сегодня, 08:29

Нападающий «Ромы» Дибала: «Кубок Италии — это наша цель, постараемся дойти до конца»

Мария Гусева
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии. В этой встрече форвард забил гол.

«Любовь народа была еще до победы на чемпионате мира, любовь публики дорога для меня, и даже сегодня они сделали для меня нечто незабываемое. Нам всем нужно прибавлять, мне в первую очередь. В этом матче важно было победить, Кубок Италии — это наша цель. Мы постараемся дойти до конца. Мы знаем, что можем выиграть трофей, мы должны в это верить. У нас достойная команда, чтобы победить. Много матчей впереди, но это помогает вернуться в форму», — цитирует Mediaset Дибалу.

В четвертьфинале команда Жозе Моуринью встретится с победителем матча «Наполи» — «Кремонезе», который состоится 17 января.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Дженоа
ФК Рома
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