Форвард «Ювентуса» Кайю Жорже может покинуть клуб зимой

Нападающий «Ювентуса» Кайю Жорже может покинуть туринскую команду в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, два неназванных бразильских клуба уже интересовались по поводу возможности арендовать 20-летнего футболиста.

Кайю Жорже перешел в «Ювентус» из «Сантоса» в августе 2021 года, форвард принял участие в 11 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 7 миллионов евро.