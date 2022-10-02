Форвард «Ювентуса» Кайю Жорже может покинуть клуб зимой

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Нападающий «Ювентуса» Кайю Жорже может покинуть туринскую команду в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, два неназванных бразильских клуба уже интересовались по поводу возможности арендовать 20-летнего футболиста.
Кайю Жорже перешел в «Ювентус» из «Сантоса» в августе 2021 года, форвард принял участие в 11 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 7 миллионов евро.
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