Франческо Грациани оценил перспективы Конте в «Наполи»

Экс-игрок «Ромы» Франческо Грациани оценил слухи о том, что Антонио Конте может возглавить «Наполи». Он считает, что у тренера идеальный характер для такой работы.

«Конте может оживить даже «мертвых» игроков. «Наполи» сделает хороший ход, если Конте согласится. Однако тренер не будет терпеть вмешательства в свою работу. Де Лаурентису лучше заниматься президентством и не соваться в раздевалку, — цитирует слова Грациани pianetamilan.it.

Ранее сообщалось, что 54-летний итальянец согласовал условия контракта с неаполитанцами. В сезоне-2023/24 команда финишировала на десятом месте в серии А.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».