Тотти назвал уникальное качество Кварацхелии

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Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти сравнил форварда «Милана» Рафаэла Леау с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией.
«Леау более силен физически и очень быстрый, Кварацхелия более техничен в ситуациях один на один, уникальность, которую сегодня сложно найти в чемпионате», — приводит слова слова Тотти Pagine Romaniste.
Кварацхелия выступает за «Наполи» 2022 года. В нынешнем сезоне грузин сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.
На счету Леау 13 голов и 12 результативных передач в 41 матче за «Милан» в этом сехоне.