Франки Массимо: «В Миранчуке нет ничего особенного для итальянского футбола»

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Итальянский журналист Франки Массимо предположил, почему «Торино» не выкупает российского полузащитника Алексея Миранчука.
«Почему «Торино» его не выкупает? Потому что он обычный игрок. Неплохой футболист, но в нем нет ничего особенного для итальянского футбола. Если бы он был действительно сильным футболистом, то «Аталанта» оставила бы его себе и уж точно не отдала бы в аренду в «Торино», — цитирует Массимо Metaratings.ru.
Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах серии А. 21 июня представитель футболиста Мирко Левати сообщил, что переговоры между «Аталантой» и «Торино» приостановлены.