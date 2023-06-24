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Италия

Сегодня, 20:10

Франки Массимо: «В Миранчуке нет ничего особенного для итальянского футбола»

Алина Савинова
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Итальянский журналист Франки Массимо предположил, почему «Торино» не выкупает российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Почему «Торино» его не выкупает? Потому что он обычный игрок. Неплохой футболист, но в нем нет ничего особенного для итальянского футбола. Если бы он был действительно сильным футболистом, то «Аталанта» оставила бы его себе и уж точно не отдала бы в аренду в «Торино», — цитирует Массимо Metaratings.ru.

Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах серии А. 21 июня представитель футболиста Мирко Левати сообщил, что переговоры между «Аталантой» и «Торино» приостановлены.

Источник: https://metaratings.ru/news/italyanskii-zhurnalist-massimo-v-miranchuke-net-nichego-osobennogo-dlya-italyanskogo-futbola-261226/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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