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Италия

Сегодня, 15:13

Камоцци: «Миранчуку лучше остаться в «Торино», а не возвращаться в «Аталанту»

Франко Камоцци оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в составе «Торино»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» оценил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Думаю, Алексею лучше остаться в «Торино», а не возвращаться в «Аталанту». Тут у него есть возможность постоянно играть. Возможно, в конце сезона им кто-то заинтересуется. Увидим», — сказал Камоцци «СЭ».

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды до конца сезона-2022/23.

27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Алексей Миранчук
Франко Камоцци
0
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