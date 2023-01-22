Камоцци: «Миранчуку лучше остаться в «Торино», а не возвращаться в «Аталанту»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» оценил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
«Думаю, Алексею лучше остаться в «Торино», а не возвращаться в «Аталанту». Тут у него есть возможность постоянно играть. Возможно, в конце сезона им кто-то заинтересуется. Увидим», — сказал Камоцци «СЭ».
Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды до конца сезона-2022/23.
27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования