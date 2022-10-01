1 октября, 20:20
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 8-го тура серии А против «Торино» (3:1).
«Это очень важный для команды футболист, — сказал Камоцци «СЭ». — Хвичу я знаю уже довольно давно. Его игра меня уже не поражает. Кварацхелия по-настоящему сильный футболист, который дал невероятный заряд всему итальянскому чемпионату. Да, ему не было просто. Браво, Хвича. Отдельно стоит отдать должно «Наполи», клубу, который поверил в Кварацхелию».
21-летний Кварацхелия забил пятый мяч в чемпионате Италии, больше него отличился только нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович (6).
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