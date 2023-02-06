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Италия

Сегодня, 13:53

Франко Камоцци: «Сможет ли Миранчук перейти в другой клуб и пойти на повышение — вопрос»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мыслями о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Да, Миранчук хорошо выступает сейчас за «Торино», но сможет ли он перейти в другой клуб и пойти на повышение — это вопрос. Нужно оценить его прогресс в конце сезона. На данный момент нельзя делать преждевременные выводы об Алексее. Но он сейчас очень хорош в туринской команде», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

В матче 21-го тура серии А «Торино» — «Удинезе» (1:0) 27-летний полузащитник провел на поле 87 минут. Всего в текущем сезоне чемпионата Италии он принял участие в 15 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-smozhet-li-miranchuk-pereiti-v-drugoi-klub-i-poiti-na-povyshenie-eto-vopros-225663/
Алексей Миранчук
ФК Торино
Франко Камоцци
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