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Италия

Сегодня, 14:06

Камоцци: «У Черышева есть класс. Он все еще способен играть в Европе»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил первый гол за полгода полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Денис Черышев на долгое время выбыл из строя из-за травмы и сейчас благодаря работе тренера Паоло Ваноли снова вернулся в прежнюю форму и забил важный гол для команды. Это только начало, самое главное отличие от многих российских футболистов — У Дениса есть класс. Он все еще способен играть в Европе, о возвращении Черышева в Россию говорить рано», — цитирует Камоцци Sport24.

Черышев отметился забитым голом в матче 34-го тура серии В с «Тернаной» (4:1), который прошел 23 апреля. Этот мяч стал для россиянина первым с октября прошлого года. Всего на счету Черышева в текущем сезоне 4 гола и 2 результативные передачи в 20 играх.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-24-kamotstsi-o-pervom-gole-cherysheva-za-polgoda-u-denisa-yest-klass-on-vse-yeshche-sposoben-igrat-v-yevrope
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
Франко Камоцци
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