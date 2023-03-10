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Италия

Сегодня, 19:34

Франко Камоцци: «Обидно за Миранчука, но Хвича сейчас сильнее Алексея»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия обошел российского хавбека «Торино» Алексей Миранчука в голосовании за лучшего игрока февраля в серии А.

«Думаю, что итоги голосования за игрока месяца в серии А справедливы. Обидно за Миранчука, но Хвича сейчас сильнее Алексея», — приводит Sport24 слова Камоцци.

В феврале Кварацхелия отметился 3 забитыми голами и 1 результативной передачей в серии А. В августе 2022-го полузащитник также был признан лучшим игроком месяца.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-10-obidno-za-miranchuka-no-kvaratskheliya-seychas-silneye-kamotstsi-ob-itogakh-golosovaniya-za-igroka-mesyatsa-v-serii-a
Алексей Миранчук
Хвича Кварацхелия
Футбол
Франко Камоцци
серия А
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