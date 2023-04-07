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Италия

Сегодня, 22:38

Спортивный директор «Милана»: «Мы хотим продлить контракт с Леаном, но есть некоторые проблемы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара рассказал, что клуб хочет продлить контракт с нападающим Рафаэлом Леаном.

«Мы хотим продлить контракт с Леаном, он хочет того же. Есть некоторые проблемы, но мы работаем над их решением. Нам нужно решение до конца сезона. Последнее слово будет за Рафой. Нелегко говорить о процентах, но я бы сказал, что это 50 процентов», — приводит слова Массара инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что новый контракт 23-летнего будет действовать до июня 2026 года, а футболист станет получать 4,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

В сезоне-2022/23 Леан забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Милан
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