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Италия

Сегодня, 03:14

Фурлани — об уходе Мальдини: «Ищем подходящие модели, чтобы клуб мог продолжать прогрессировать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с поста технического директора клуба и Фредерика Массары с поста спортивного директора.

«Прежде всего я хочу поблагодарить Паоло и Рикки и выразить признательность всем сотрудникам «Милана» за их значительный вклад в развитие клуба в последние годы. Паоло был одним из величайших игроков всех времен и как менеджер, вместе с Рикки сыграли важную роль в достижении нашего 19-го скудетто. Нам жаль, что они уходят.

В нашем клубе мы постоянно анализируем наиболее подходящие стратегии и модели, чтобы «Милан» мог продолжать прогрессировать на поле и за его пределами, чтобы конкурировать с ведущими командами Европы. Я всегда повторяю, что первым фундаментальным элементом был и останется футбол. Именно с этой целью мы приняли решение об реорганизации, которая привела к созданию рабочей группы по технической/спортивной части», — сказал Фурлани в интервью La Gazzetta dello Sport.

 
Паоло Мальдини. «Милан» уволил Мальдини с поста технического директора клуба
Паоло Мальдини
Футбол
ФК Милан
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