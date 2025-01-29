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Сегодня, 16:27

Илич прибыл на дополнительное медобследование после травмы. Футболист близок к переходу в «Спартак»

Потенциальный новичок «Спартака» Илич прибыл на дополнительное медобследование
Микеле Антонов
Корреспондент
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Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья потенциального новичка «Спартака», полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Илич сегодня пройдет дополнительное обследование. Только что он прибыл в медицинский центр», — сказал Джулини «СЭ».

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14 января спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что Илич выбыл на срок около 2 недель из-за травмы.

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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