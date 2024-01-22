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Сегодня, 23:11

Футболисты «Наполи» и «Интера» почтили память Луиджи Ривы перед вторым таймом матча финала Суперкубка Италии

Алина Савинова
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Футболисты «Наполи» и «Интера» во время финального матча Суперкубка Италии почтили память легендарного нападающего «Кальяри» Луиджи Ривы.

Перед началом второго тайма встречи (0:0), проходящей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), была объявлена минута молчания в знак памяти о футболисте, который скончался 22 января в возрасте 79 лет.

Ранее сообщалось, что Рива потерял сознание, когда находился у себя дома в Кальяри. Сыновья бывшего футболиста отвезли его в больницу, но мужчину не удалось спасти.

Рива является лучшим бомбардиром в истории сборной Италии. За свою национальную команду форвард провел 42 матча, в которых отметился 35 голами.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Луиджи Рива
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Лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива скончался на 80-м году жизни