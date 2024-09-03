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Сегодня, 01:31

«Галатасарай» анонсировал аренду Осимхена

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен начал переговоры о подписании контракта с «Галатасараем», сообщается на официальном сайте клуба.

Турецкий клуб анонсировал аренду 25-летнего нигерийца. В ближайшее время «Галатасарай» объявит о переходе официально.

Осимхен пытался сменить клуб в летнее трансферное окно, но не сумел договориться о переходе ни в одну из команд. В итоге «Наполи» исключил нигерийца из заявки на сезон.

Нападающий выступает за неаполитанцев с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 мячей и сделал 18 результативных передач.

Виктор Осимхен. Внезапно: Осимхен — в «Галатасарае»! 100-миллионного форварда звали «Челси», «ПСЖ» и клуб из Саудовской Аравии

Виктор Осимхен
ФК Галатасарай
ФК Наполи
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