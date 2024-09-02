«Галатасарай» ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Галатасарай», сообщает журналист Фабрис Хоукинс.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере 25-летнего футболиста. Сам игрок согласен на аренду в «Галатасарае».

Осимхен пытался сменить клуб в летнее трансферное окно, но не сумел договориться о переходе ни в одну из команд. В итоге «Наполи» исключил нигерийца из заявки на сезон.

Нападающий выступает за неаполитанцев с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 мячей и сделал 18 результативных передач.