«Галатасарай» ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Осимхена

Сегодня, 18:04
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Галатасарай», сообщает журналист Фабрис Хоукинс.
По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере 25-летнего футболиста. Сам игрок согласен на аренду в «Галатасарае».
Осимхен пытался сменить клуб в летнее трансферное окно, но не сумел договориться о переходе ни в одну из команд. В итоге «Наполи» исключил нигерийца из заявки на сезон.
Нападающий выступает за неаполитанцев с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 мячей и сделал 18 результативных передач.