Гасперини: «По Хойлунду могут сделать огромное предложение, от которого мы не сможем отказаться»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал интерес к форварду бергамасков Расмусу Хойлунду.

«Я не видел много нападающих такого уровня, как Хойлунд в 20 лет. Он может еще сильно прибавить, он великолепен. Ведущие европейские клубы всегда внимательно относятся к таким талантам. По нему могут сделать огромное предложение, от которого мы не сможем отказаться», — цитирует Гасперини журналист Фабрицио Романо.

Датчанин перешел в «Аталанту» летом прошлого года. С того момента он сыграл в 29 матчах за клуб, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.