Гасперини оценил возможный переход Мбаппе в «Реал»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о возможном переходе в «Реал» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Все могут стать сильнее летом, даже «Реал», если туда придет Мбаппе. Самое главное — игроки должны подходить друг другу», — цитирует Football Italia Гасперини.

«Аталанта» заняла четвертое место в серии А и выиграла Лигу Европы.

В мае Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона-2023/24 и станет свободным агентом.

2 июня известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 25-летний француз подпишет контракт с «Реалом».