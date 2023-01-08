Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:24

Гасперини подтвердил, что Малиновский близок к переходу в «Марсель»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что Руслан Малиновский близок к переходу в «Марсель».

«Переговоры между игроком и «Марселем» в процессе, я не знаю, когда сделка может быть закрыта. Он был важен для команды, он сыграл много матчей в текущем сезоне, но его заменил Адемола Лукман. Мы не планируем приобретать другого футболиста, если Малиновский покинет клуб», — цитирует Гасперини Football Italia.

Он стал игроком «Аталанты» в 2019 году. В минувшем сезоне Малиновский провел 41 матч во всех турнирах за «Аталанту», в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Его трансферная стоимость — 18 миллионов евро.

Руслан Малиновский
ФК Аталанта
ФК Марсель
Джан Пьеро Гасперини
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийский чемпион Маринин предупредил о потерях среди российских фигуристов
Маринин сравнил катание Валиевой с «общением с Творцом»
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Салернитаной»