Гасперини подтвердил, что Малиновский близок к переходу в «Марсель»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что Руслан Малиновский близок к переходу в «Марсель».

«Переговоры между игроком и «Марселем» в процессе, я не знаю, когда сделка может быть закрыта. Он был важен для команды, он сыграл много матчей в текущем сезоне, но его заменил Адемола Лукман. Мы не планируем приобретать другого футболиста, если Малиновский покинет клуб», — цитирует Гасперини Football Italia.