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Италия

Сегодня, 08:35

Гасперини подвел итоги матча «Аталанты» против «Милана»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил игру футболистов «Милана» (0:2) в матче серии А.

«Мы столкнулись с сильной командой, растущей командой, в которой на поле вернулись важные игроки. Соперник провел отличный матч. Мы не можем упрекать себя, мы просто не смогли получить результат», — цитирует слова Гасперини pianetamilan.it.

После этого матча «Милан» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице, столько же очков у идущего на второй строчке «Интера». «Аталанта» с 41 очком — на шестой строчке.

ФК Аталанта
ФК Милан
Джан Пьеро Гасперини
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