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Италия

Сегодня, 01:15

Гасперини: «Попадание в еврокубки стало огромным достижением для «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 37-го тура против «Интера» (2:3).

«Они начали очень сильно. Преодолев это воздействие, нам постепенно удалось найти правильные меры против их форвардов, так что мы построили хороший матч. Для нас попадание в еврокубки стало огромным достижением: приезжать в Европу шестой год из семи — это в том числе улучшение прошлогоднего сезона. Между мной и клубом существует огромное уважение. У нас прекрасные отношения, но это футбол, и у вас могут быть разные мнения. Я уважаю их, но у меня явно есть свое мнение: я не знаю, пойдем ли мы на встречу», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

«Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. «Аталанта» располагается на 5-й строчке — 61 очко.

В заключительном туре «Интер» сыграет с «Торино» 4 июня, «Аталанта» встретится с «Монцей» в этот же день.

ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
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