Гасперини: «Сейчас Лига Европы — приоритетная цель для «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» (2:0).

«Результат нашего матча и игрового дня в целом благоприятны для нас. Если мы сможем набрать как можно больше очков, то наше положение в таблице может существенно измениться. Сейчас Лига Европы — это наша приоритетная цель, и мы должны быть осторожны, потому что «Марсель» — сильная команда.

У нас много игроков, которые могут изменить ситуацию в атаке, поэтому сегодня была ротация состава. В четверг у нас полуфинал, оба матча которого важны, но первый немного важнее", — приводит слова Гасперини Football Italia.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 57 очков. В полуфинале Лиги Европы бергамаски сыграют с «Марселем». Первый матч пройдет 2 мая.