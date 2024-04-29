Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 03:53

Гасперини: «Сейчас Лига Европы — приоритетная цель для «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» (2:0).

«Результат нашего матча и игрового дня в целом благоприятны для нас. Если мы сможем набрать как можно больше очков, то наше положение в таблице может существенно измениться. Сейчас Лига Европы — это наша приоритетная цель, и мы должны быть осторожны, потому что «Марсель» — сильная команда.

У нас много игроков, которые могут изменить ситуацию в атаке, поэтому сегодня была ротация состава. В четверг у нас полуфинал, оба матча которого важны, но первый немного важнее", — приводит слова Гасперини Football Italia.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 57 очков. В полуфинале Лиги Европы бергамаски сыграют с «Марселем». Первый матч пройдет 2 мая.

ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
0
Читайте также
Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
Звездные пловцы намерены подать иск на ВАДА из-за скандала с допингом на Играх в Токио
В Армении протестующие перекрыли дорогу Армения – Иран в Вайоц-Дзорской области
Семак рассказал, как относится к игрокам после поражения, босс «Зенита» обещал серьезный разговор, Личка дал понять, кто будет чемпионом. Что произошло после победы «Динамо» над лидером
Генеральские прогоны: чем может завершиться дело замминистра обороны Иванова
ВСУ обстреляли храм в Донецке в Вербное воскресенье
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Фиорентина» разгромила «Сассуоло» в домашнем матче