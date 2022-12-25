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Италия

Сегодня, 22:25

Гаттузо назвал современного футболиста, похожего на него

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо ответил на вопрос, кто из современных игроков напоминает ему его самого во времена карьеры.

«Трудно сказать. Я много бегал и был подкован тактически, но наверняка в современном футболе мне не хватало бы каких-то качеств. Я славился характером, но одного характера, конечно, недостаточно.

Я довольно давно не видел игрока, напоминающего мне меня своей манерой, но увидел такого на чемпионате мира — это Софьян Амрабат. Это было немного удивительно, он похож на 27-летнего меня», — цитирует Гаттузо Calciomercato.

На чемпионате мире в Катаре футболист занял четвертое место в составе сборной Марокко, отыграв на турнире все 7 матчей.

Дженнаро Гаттузо
Софьян Амрабат
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