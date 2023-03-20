Гаттузо: «АПЛ относительно серии A — это баскетбольная НБА»

Бывший главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо считает, что неуместно сравнивать АПЛ и серию А, так как это совершенно разные чемпионаты.

«Очень важно, что итальянский футбол больше не является детищем катеначчо. «Коверчиано» значительно спрогрессировал. Обновилось видение футбола. Против итальянских команд трудно играть. Сравнение с английскими клубами неуместно — это другой мир. Премьер-лига — это НБА», — цитирует Гаттузо Football Italia.

Специалист также отметил, что в Италии уже больше 20 лет не могут покупать сильных игроков. Он подчеркнул, что упор идет на молодых футболистов.