Газзаев: «Кварацхелия ворвался в серию А и показывает очень высокий уровень мастерства»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

«Хвича ворвался в серию А и показывает очень высокий уровень мастерства, — цитирует Sport24 Газзаева. — Он обладает великолепной техникой и скоростью. Это игрок современной формации. У него сейчас еще и результативность прибавилась. Сегодня его, конечно, будут сравнивать с Марадоной. Хвиче я могу пожелать продолжать играть на таком же уровне, избегать травм и получать удовольствие. К нему сейчас огромное внимание от множества клубов.

Очень приятно, что Хвича из РПЛ попал в серию А и демонстрирует высокий уровень футбола. Российский футбол, фактически, стал трамплином для Хвичи. Из игроков постсоветского пространства особняком стоит Андрей Шевченко. Неплохо в Англии проявлял себя Аршавин. Хвича начал великолепно. Сейчас главное, чтобы в его игре была стабильность".

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На счету 21-летнего грузина 9 голов и 12 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах.