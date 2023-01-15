Газзаев: «Кварацхелия ворвался в серию А и показывает очень высокий уровень мастерства»

Сегодня, 16:57
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».
«Хвича ворвался в серию А и показывает очень высокий уровень мастерства, — цитирует Sport24 Газзаева. — Он обладает великолепной техникой и скоростью. Это игрок современной формации. У него сейчас еще и результативность прибавилась. Сегодня его, конечно, будут сравнивать с Марадоной. Хвиче я могу пожелать продолжать играть на таком же уровне, избегать травм и получать удовольствие. К нему сейчас огромное внимание от множества клубов.
Очень приятно, что Хвича из РПЛ попал в серию А и демонстрирует высокий уровень футбола. Российский футбол, фактически, стал трамплином для Хвичи. Из игроков постсоветского пространства особняком стоит Андрей Шевченко. Неплохо в Англии проявлял себя Аршавин. Хвича начал великолепно. Сейчас главное, чтобы в его игре была стабильность".
Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На счету 21-летнего грузина 9 голов и 12 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования