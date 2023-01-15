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Сегодня, 16:57

Газзаев: «Кварацхелия ворвался в серию А и показывает очень высокий уровень мастерства»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

«Хвича ворвался в серию А и показывает очень высокий уровень мастерства, — цитирует Sport24 Газзаева. — Он обладает великолепной техникой и скоростью. Это игрок современной формации. У него сейчас еще и результативность прибавилась. Сегодня его, конечно, будут сравнивать с Марадоной. Хвиче я могу пожелать продолжать играть на таком же уровне, избегать травм и получать удовольствие. К нему сейчас огромное внимание от множества клубов.

Очень приятно, что Хвича из РПЛ попал в серию А и демонстрирует высокий уровень футбола. Российский футбол, фактически, стал трамплином для Хвичи. Из игроков постсоветского пространства особняком стоит Андрей Шевченко. Неплохо в Англии проявлял себя Аршавин. Хвича начал великолепно. Сейчас главное, чтобы в его игре была стабильность".

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На счету 21-летнего грузина 9 голов и 12 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах.

Источник: Sport24

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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Валерий Газзаев
серия А
1
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