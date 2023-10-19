Гендиректор «Интера» Маротта: «Лукаку — это наше прошлое. Никто не думает о нем в клубе»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о бывшем игроке команды Ромелу Лукаку.

«Лукаку — это только наше прошлое, и все. Никто не думает о нем в «Интере», ни один человек. Его поведение? Такое случается в футболе. Это происходит не первый раз», — приводит слова Маротты Gazzetta.

Лукаку играл за «Интер» с 2019 по 2021 год. В прошедшем сезоне нерадзурри арендовали 30-летнего бельгийца и вели переговоры о его обратном выкупе из «Челси», но вышли из сделки, когда стало известно, что Лукаку связался и с другими итальянскими клубами.

В итоге в летнее трансферное окно форварда арендовала «Рома». Он сыграл за клуб 8 матчей и забил 7 голов.