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Италия

Сегодня, 10:42

Гендиректор Маротта назвал самого недооцененного игрока «Интера»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает Маттео Дармиана одним из самых недооценпнных игроков. Футболист выступает в команде с 2021 года.

«Этот парень достался нам за очень небольшие деньги, и сейчас он стоит гораздо больше. Я очень ценю его способности и серьезное отношение к делу. Постепенно он доказал свою важность, хотя СМИ не уделяли ему внимания», — сказал в интервью Cronache di Spogliatoio Маротта.

В этом сезоне 34-летний футболист провел 13 матчей в серии А, не отметившись результативными действиями.

Маттео Дармиан
ФК Интер (Интернационале)
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