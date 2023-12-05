Гендиректор Маротта назвал самого недооцененного игрока «Интера»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает Маттео Дармиана одним из самых недооценпнных игроков. Футболист выступает в команде с 2021 года.

«Этот парень достался нам за очень небольшие деньги, и сейчас он стоит гораздо больше. Я очень ценю его способности и серьезное отношение к делу. Постепенно он доказал свою важность, хотя СМИ не уделяли ему внимания», — сказал в интервью Cronache di Spogliatoio Маротта.

В этом сезоне 34-летний футболист провел 13 матчей в серии А, не отметившись результативными действиями.