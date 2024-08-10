Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:23

Гендиректор «Монцы» Галлиани: «Неста станет великим тренером»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани поделился мнением о тренере Алессандро Несте. Специалист этим летом возглавил итальянскую команду.

«Неста был великим футболистом, а теперь станет великим тренером. Мы выбрали его из-за сходства его видения с идеями Палладино [предыдущего тренера], это помогло нам не перестраивать состав», — цитирует ГаллианиMediaset.

48-летний итальянец подписал годичный контракт с возможностью продления на один сезон

Ранее «Монцу» тренировал Раффаэле Палладино. Под его руководством команда в минувшем сезоне заняла 12-е место в серии А.

Последним местом работы Несты была «Реджана», которая выступает в серии Б. До этого он работал в «Фрозиноне» и «Перудже».

Алессандро Неста
ФК Монца
Обсудить
Читайте также
В Париже пятнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Биография Алексея Коровашкова: жизнь и спортивная карьера призера Олимпийских игр в Лондоне
НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
СМИ сообщили о прекращении немецким городом Пирмазенсом приема украинских беженцев
Губернатор Гладков рассказал об изменениях в Белгородской области из-за режима КТО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мората — о трансфере в «Милан»: «Меня не волнуют голы, я хочу побеждать»