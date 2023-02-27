0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:56

Маротта: «Лукаку точно хочет остаться в «Интере»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем нападающего Ромелу Лукаку.

«Останется ли Лукаку в следующем году? Пока рано решать, он вернется в «Челси», и мы посмотрим, что будет дальше. Лукаку точно хочет остаться в «Интере» — мы знаем о намерениях Ромелу, поэтому посмотрим, сможем ли мы договориться о его возвращении сюда», — цитирует журналист Фабрицио Романо Маротту.

Лукаку перешел из «Челси» в «Интер» на правах аренды в июле 2022 года. Срок соглашения с 29-летним бельгийцем истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Интер» 15 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ибрагимович о контракте Леау с «Миланом»: «Я снизил ради него зарплату. Он хочет еще и мой дом?»