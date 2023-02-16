Галлиани — о планах «Монцы» выиграть серию А: «Если думаешь о чемпионстве — избежишь вылета»

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани прокомментировал слова президента клуба Сильвио Берлускони об амбициях выиграть серию А в следующем сезоне.

«Президент свободен думать и мечтать. Когда я встретил его в 1979 году, он научил меня мыслить масштабно. Это помогло мне в жизни. Если вы думаете о скудетто, возможно, избежите вылета. Если вы думаете о том, чтобы избежать вылета, возможно, по итогу вы вылетите. У вас должны быть высокие цели», — приводит слова Галлиани журналист Джанлука Ди Марцио.

Также он высказался о предстоящем матче с «Миланом».

«Мы будем играть против самих себя. Я буду хранить религиозную тишину, даже не шевельнув мускулом, если «Монца» или «Милан» забьют, как это было в первом матче. Я готов к этому», — сказал Галлиани.

Матч между «Монцей» и «Миланом» состоится в субботу, 18 февраля. Начало — в 20.00 мск.