Галлиани рассказал, что состоянию Пабок Мари ничего не угрожает. Футболист «Монци» получил ножевое ранение от неизвестного

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани рассказал о состоянии игрока команды Пабло Мари, который подвергся нападению.

Испанский защитник получил ножевое ранение от неизвестного в торговом центре в Милане.

«Он находится в больнице, но его состоянию ничего не угрожает. Надеемся, что он скоро присоединится к команде», — приводит слова Галлиана Football Italia.

Мари находится в аренде в «Монце», права на него принадлежат английскому «Арсеналу». В нынешнем сезоне защитник провел восемь матчей в чемпионате Италии и отметился одним голом.