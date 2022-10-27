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Италия

Сегодня, 22:35

Галлиани рассказал, что состоянию Пабок Мари ничего не угрожает. Футболист «Монци» получил ножевое ранение от неизвестного

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани рассказал о состоянии игрока команды Пабло Мари, который подвергся нападению.

Испанский защитник получил ножевое ранение от неизвестного в торговом центре в Милане.

«Он находится в больнице, но его состоянию ничего не угрожает. Надеемся, что он скоро присоединится к команде», — приводит слова Галлиана Football Italia.

Мари находится в аренде в «Монце», права на него принадлежат английскому «Арсеналу». В нынешнем сезоне защитник провел восемь матчей в чемпионате Италии и отметился одним голом.

ФК Монца
Адриано Галлиани
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Футболист «Монци» получил ножевое ранение после нападения неизвестного. Семь человек попали в больницу