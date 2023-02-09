Директор «Ромы» — о Дзаньоло: «Если тобой интересуются только «Борнмут» и «Галатасарай», что-то не так»

Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту прокомментировал уход полузащитника Николо Дзаньоло из клуба.

8 февраля стало известно, что Дзаньоло перешел в «Галатасарай».

«Дзаньоло очень любили. Я не хочу увиливать от ответа, но если вы посмотрите на самые важные команды серии А, сколько игроков ушли бесплатно? Многие, но, к счастью, не из «Ромы».

У нас хорошие отношения с агентом, но к соглашению мы прийти так и не смогли. Можно думать, что ты очень хорош и мог бы получать определенную сумму денег, но если при желании покинуть «Рому» ты видишь интерес к себе только от «Борнмута» и «Галатасарая», то либо ты не так хорош, либо что-то не так. Мы были немного разочарованы отношением Дзаньоло, но жизнь продолжается. «Рома» выше любого игрока», — приводит слова Пинту Roma Press.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.