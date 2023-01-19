Геннадий Орлов считает, что Кварацхелия раскрылся при Лучано Спаллетти

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает об игре хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии в своем первом сезоне в серии А.

«Читал, что «Манчестер Сити» может купить его за 50 миллионов евро. Сейчас это смешно. Из «Наполи» он не уйдет. Он что, дурак, что ли? Сейчас ему надо держаться за «Наполи», он там герой. У них хорошая связка с Осимхеном. Как же Хвича выдал пас на голову Осимхену в недавнем матче! Слуцкий в «Рубине» не мог дать Хвиче то, что ему нужно было. А вот когда он пришел к Спалетти, все сразу начало получаться», — цитирует Орлова Sport24.

Он отметил, что Леонид Слуцкий не мог дать Хвиче в «Рубине» того, что ему нужно было.

В составе «Наполи» футболист играет с лета 2022 года. В этом сезоне он провел за неаполитанцев 20 матчей, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.