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Сегодня, 08:59

Гладилин рассказал, что думает о вероятном переходе Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед» из США

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о вероятном переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед» из США.

«Не знаю, что там происходит. Для его роста я не вижу перспективы. Просто заработать денег, это одно. Он играет в хорошей команде и хорошем чемпионате. Я пока не понимаю этого перехода», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.

16 июля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Атланта Юнайтед» сделала новое предложение «Аталанте» о переходе российского футболиста.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до в конца сезона-2025/26.

Источник: Vprognoze
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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