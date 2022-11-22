Маэстро Мастранджело рассказал о дружбе с Манчини

22 ноября, 15:15
Один из самых востребованных дирижеров мира — главный дирижер симфонического оркестра петербургского театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело в интервью «СЭ» вспомнил историю знакомства с тренером сборной Италии Роберто Манчини, когда тот тренировал «Зенит».
— В России тренировали три итальянских тренера с приставкой «топ»: Фабио Капелло, Роберто Манчини, Лучано Спаллетти. Знаком с кем-то из них?
— Знаком с Фабио и Роберто. С первым довольно поверхностно, второй неоднократно был в этом кабинете. Он часто бывал на моих концертах.
— Помните какую-нибудь яркую историю, связанную с Манчини?
— Начну с предыстории. К моему большому сожалению, сборная Италии не попала на ЧМ 2018 года. Я был очень расстроен этим и в качестве личной реакции на случившееся решил создать в театре абонемент, который назвал «Битва титанов». За идею была взята возможность для самых известных оперных композиторов мира соревноваться друг с другом, как будто они играют футбольные матчи на своем собственном мировом форуме. Отобрал восемь композиторов, которые «играли» друг против друга: Верди — Пуччини, Массне — Бизе, Россини — Доницетти, Чайковский — Римский-Корсаков. Наши слушатели выбирали победителя в каждом «матче» до тех пор, пока не остался один победитель.
Познакомившись с Роберто на ужине, устроенном моим близким другом генеральным консулом Италии, я подумал: «А почему бы не попросить Роберто открыть подписку?» Я позвонил ему, и он с радостью принял мое приглашение. Публика на первом концерте «Чемпионата» была ошеломлена, увидев Роберто на сцене.
Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.
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Основные источники исследования