Гасперини объяснил, почему «Аталанта» не может замахнуться на достижения «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос, почему бергамаски не могут замахнуться на достижения «Наполи».

— Учитывая, что «Наполи», вероятно, выиграет Скудетто с ограниченным бюджетом, может ли «Аталанта» нацелиться на более высокие цели в следующем сезоне?

— На самом деле ограничений нет, но я боюсь, что подобные рассуждения могут привести людей к разочарованию, — цитирует Гасперини Sky Sport Italia. — Очень мало команд могут выиграть серию А или Лигу чемпионов. Я думаю, что лучше поддерживать хороший средний уровень и производить впечатление, [при этом] не пытаясь быть лучшим, иначе мы рискуем всегда быть несчастными.

65-летний Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. При нем бергамаски трижды становились бронзовыми призерами серии А — с 2019 по 2021 год. А также дважды выходили в финал Кубка Италии — в 2019 и 2021 году.