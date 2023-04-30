КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:11

Гасперини о победе над «Торино»: «Выдающийся гол Сапаты приносит нам три очка»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о победе над «Торино» (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Италии.

«Это было непросто. «Торино» — сложная команда, но мы выступили отлично и не позволили оппоненту сделать больше [чем один забитый гол]. Что мы действительно сделали, так это хорошо отреагировали [на пропущенный гол]. Выдающийся гол Дувана приносит нам три очка», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

«Аталанта» находится на шестой строчке (55) в турнирной таблице серии А. «Торино» занимает 12-е место с 42 очками.

ФК Аталанта
ФК Торино
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
Читайте также
В Казани готовят «Игры Будущего». Основная информация про новый турнир по фиджитал-спорту
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Командир разведки ЗВО рассказал о специальной тактике операторов БПЛА
Спикер парламента Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Президент Сирии призвал отказаться от доллара для развития экономики
СМИ сообщили о введении бессрочных выходных в суданском Хартуме
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиоли о ничьей с «Ромой»: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»

Гасперини объяснил, почему «Аталанта» не может замахнуться на достижения «Наполи»