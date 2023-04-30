Гасперини о победе над «Торино»: «Выдающийся гол Сапаты приносит нам три очка»

Сегодня, 07:11
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о победе над «Торино» (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Италии.
«Это было непросто. «Торино» — сложная команда, но мы выступили отлично и не позволили оппоненту сделать больше [чем один забитый гол]. Что мы действительно сделали, так это хорошо отреагировали [на пропущенный гол]. Выдающийся гол Дувана приносит нам три очка», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.
«Аталанта» находится на шестой строчке (55) в турнирной таблице серии А. «Торино» занимает 12-е место с 42 очками.