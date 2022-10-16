Гасперини о лидерстве в серии А: «Вся команда довольна, это большая честь для ребят»

Сегодня, 10:08
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал лидерство бергамасков в чемпионате Италии.
«Аталанта» дома обыграла «Сассуоло» (2:1) в матче 10-го тура серии А.
«Вся команда довольна, а положение в таблице после 10 туров — большая честь для ребят. Мы начали не лучшим образом, хотя и были хорошо организованы, но сейчас прибавляем с точки зрения нашего стиля. Мы полны энтузиазма и надеемся оставаться в таком настроении, как можно дольше», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.
«Аталанта» набрала 24 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице серии А. На втором месте с 23 очками «Наполи», который 17 октября сыграет с «Болоньей» в матче 10-го тура. Третье место с 20 очками делят «Милан», «Лацио» и «Удинезе».
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