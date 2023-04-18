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Италия

Сегодня, 06:20

Гасперини после матча с «Фиорентиной»: «Нужно постараться остаться в группе лидеров»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Фиорентиной» (1:1) в 30-м туре чемпионата Италии.

«Мы провели хороший матч с отличной командой, которой, несомненно, является «Фиорентина». Мы вот уже 30 туров находимся в лидерской группе, нужно постараться остаться там.

Потерянные очки? К сожалению, так уж устроен чемпионат, и дело не только в нас. Иногда думаешь, что семерка сильнейших будет доминировать в чемпионате, но у меня ощущение, что команды позади нас часто отбирают очки даже на выезде. За исключением, может быть, «Наполи», всем остальным было трудно играть даже с аутсайдерами, чемпионат изменился, разница между командами стала существенно меньше", — сказал тренер после игры.

После этого матча «Фиорентина» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 42 очка. «Аталанта» располагается на 6-й строчке — 49 очков.

ФК Аталанта
ФК Фиорентина
Джан Пьеро Гасперини
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