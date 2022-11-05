Гасперини перед матчем с «Наполи»: «Перед сезоном никто не думал, что это будет игра лидера и второго места»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о предстоящем матче против «Наполи» в 13-м туре чемпионата Италии.

«Мы хорошо работаем, в команде хорошее настроение и приятная обстановка. Место в таблице к этому располагает. В начале сезона было сложно представить, что это будет матч лидера и вторым место в турнирной таблице.

Ценность пути «Наполи» в еврокубках, в очень сложной группе и против сильнейших команд даже выше, чем в лиге. Завтра нам нужно сделать что-то особенное, чтобы получить результат. Будет важно не давать пространство их скоростным игрокам, но в то же время и не слишком опускаться. Нам придется вести осторожную игру», — сказал Гасперини перед матчем.

Команды сыграют в Бергамо. Начало — в 20.00 мск.