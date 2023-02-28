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Италия

Сегодня, 14:22

Гасперини бросил бутерброд в оскорблявших его фанатов «Милана»

Руслан Минаев
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини бросил бутерброд в оскорблявших его фанатов «Милана», сообщает Football Italia.

Инцидент произошел после матча 24-го тура чемпионата Италии, в котором россонери победили бергамасков со счетом 2:0.

По пути домой Гасперини пересекся с болельщиками «Милина», которые начали его оскорблять. После этого итальянский специалист опустил окно автомобиля и бросил в них бутерброд, который, впрочем, сразу полетел в обратном направлении.

После этого матча «Милан» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице, столько же очков у идущего на второй строчке «Интера». «Аталанта» с 41 очком — на шестой строчке.

ФК Аталанта
ФК Милан
Джан Пьеро Гасперини
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