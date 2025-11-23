Видео
Италия. Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 03:52

Палладино после поражения от «Наполи»: «Вторая половина была очень позитивной, мне понравился характер реакции команды»

Павел Лопатко

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино прокомментировал поражение от «Наполи» (1:3) в гостевом матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Мы ожидали, что «Наполи» начнет сильно, и они действительно здорово сыграли персонально. Мы поставили Пашалича на ту позицию, чтобы притягивать мяч, но не создали ему правильных условий, чтобы помочь нам в пасах, и в итоге провели неважный первый тайм.

Третий пропущенный гол вызывает разочарование, потому что его можно было избежать, и мы могли бы дольше сохранять интригу. Вторая половина была очень позитивной, мне понравился характер реакции команды — это та «Аталанта», которую я хочу видеть. У нас было много моментов, чтобы сократить счёт до 3:2, но «Наполи» хорошо замкнул оборону. Над некоторыми вещами нам нужно работать, а на других — строить наше будущее», — цитирует итальянского тренера Sky Sport.

«Аталанта» (13 очков после 12 матчей) занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.

ФК Аталанта
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
