Главный тренер «Болоньи» Мотта: «Матч с «Интером» — большой вызов для нас»

Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата Италии против «Интера».

«Я понимаю, что мы делаем что-то важное. Наша сила в сплоченности, и это то, что делает нас конкурентоспособными. «Интер»? Для нас это большой вызов. Чтобы преуспеть, мы должны оставаться сосредоточенными в течение всех 90 минут», — цитирует Tutto Mercato Мотту.

«Интер» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 24 очка. «Болонья» располагается на 12-й строчке с 16 очками.

Матч «Интер» — «Болонья» пройдет 9 ноября, начало — 22.45 по московскому времени.