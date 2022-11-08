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Сегодня, 17:29

Главный тренер «Болоньи» Мотта: «Матч с «Интером» — большой вызов для нас»

Мария Гусева
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Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата Италии против «Интера».

«Я понимаю, что мы делаем что-то важное. Наша сила в сплоченности, и это то, что делает нас конкурентоспособными. «Интер»? Для нас это большой вызов. Чтобы преуспеть, мы должны оставаться сосредоточенными в течение всех 90 минут», — цитирует Tutto Mercato Мотту.

«Интер» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 24 очка. «Болонья» располагается на 12-й строчке с 16 очками.

Матч «Интер» — «Болонья» пройдет 9 ноября, начало — 22.45 по московскому времени.

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
серия А
0
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