Виейра — о неудачной серии «Дженоа»: «Это трудный момент для всех нас, и мы должны принять критику в свой адрес»

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра ответил на вопрос, разговаривал ли он с руководством по поводу своего будущего в команде.

«Вы задаете мне подобный вопрос после матча? Я понимаю, что это ваша работа, но для меня этот вопрос не имеет смысла. Моя забота — попытаться найти способ выигрывать матчи. Это трудный момент для всех нас, и мы должны принять критику в свой адрес. Что касается остального, посмотрим. Отвечать на этот вопрос сейчас — не в моем стиле», — сказал 49-летний француз на пресс-конференции после игры с «Кремонезе» (0:2).

У «Дженоа» серия из пяти матчей без побед (четыре поражения и одна ничья). Команда идет на последнем месте в таблице чемпионата Италии.