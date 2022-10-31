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Италия

Сегодня, 15:25

Черчесов: «Кварацхелия блестяще выглядит, но он не один. У «Наполи» виден тренерский почерк Спаллетти»

Георгий Кудинов
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил выступление полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне чемпионата Италии.

— Уступив «Торино», «Милан» отпустил в отрыв «Наполи». Как думаете, смогут Лучано Спаллетти и Хвича Кварацхелия сотворить историю и взять скудетто?

— До конца серии А еще много времени, так что окончательные выводы делать рано. Тем более сезон необычен: он словно разбит на два турнира, между которыми огромная пауза по меркам европейских топ-лиг. Пока «Наполи» выглядит очень ярко и мощно, на команду приятно смотреть и в серии А, и в Лиге чемпионов. Неаполитанцы заслуженно идут на первом месте, а Спаллетти, которого считаю очень сильным специалистом, проделал отменную работу. Конечно, блестяще выглядит Кварацхелия, но он ведь там не один. У «Наполи» виден тренерский почерк Лучано, и именно профессиональный и человеческий опыт Спаллетти помог так быстро раскрыться Хвиче в Италии.

Полную версию интервью читайте здесь.

Станислав Черчесов
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Ференцварош
серия А
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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