20 октября, 00:55

Пиоли: «Я понимаю, что «Фиорентина» находится в самом низу турнирной таблицы, и я беру на себя ответственность»

Павел Лопатко

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в матче 7-го тура Серии А.

«Милан» нанес не так много ударов, игра была на протяжении всего матча против команды, которая сейчас возглавляет турнирную таблицу. Я понимаю, что мы находимся в самом низу турнирной таблицы, и я беру на себя ответственность, но это неправда, что вы великая команда, если выигрываете, и ужасная, если проигрываете. Это команда, которая верит в свою работу, выкладывается на все сто, и в раздевалке нет проблем. Результаты не в нашу пользу, вот и все», — цитирует итальянского тренера DAZN.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Хетафе&raquo;.Мбаппе продолжает штамповать голы, Рафаэл Леау сделал «Милан» лидером, «Реал Сосьедад» с Захаряном спасся в концовке

«Фиорентина» (три очка) продлила серию без побед в чемпионате Италии до семи матчей и занимает 18-е место в турнирной таблице.

    Стефано Пиоли
    ФК Фиорентина
