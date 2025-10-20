Пиоли: «Я понимаю, что «Фиорентина» находится в самом низу турнирной таблицы, и я беру на себя ответственность»

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в матче 7-го тура Серии А.

«Милан» нанес не так много ударов, игра была на протяжении всего матча против команды, которая сейчас возглавляет турнирную таблицу. Я понимаю, что мы находимся в самом низу турнирной таблицы, и я беру на себя ответственность, но это неправда, что вы великая команда, если выигрываете, и ужасная, если проигрываете. Это команда, которая верит в свою работу, выкладывается на все сто, и в раздевалке нет проблем. Результаты не в нашу пользу, вот и все», — цитирует итальянского тренера DAZN.

«Фиорентина» (три очка) продлила серию без побед в чемпионате Италии до семи матчей и занимает 18-е место в турнирной таблице.