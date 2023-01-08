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Италия

Сегодня, 11:21

Индзаги — о матче с «Монцей»: «Мы недовольны работой судей, они делали серьезные ошибки»

Мария Гусева
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:2).

«Мы очень недовольны работой судей, они делали серьезные ошибки. Нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы» — и это на пятом году работы ВАР. Все знают, что в таких случаях нужно подождать итогового решения», — цитирует Sky Sports Индзаги.

После 17-го тура «Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 34 очка. «Монца» — на 14-м месте (18 очков).

В следующем туре «Интер» сыграет против «Вероны» 14 января, «Монца» в этот же день встретится с «Кремонезе».

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
Симоне Индзаги
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Серия А: «Салернитана» — «Торино», «Милан» — «Рома» и другие матчи 17-го тура